На Буковині митники виявили контрабанду з 47 бивнями моржів у вантажівці з бобами

На пункті пропуску «Порубне-Сірет» митники знайшли 47 бивнів диких тварин, які прямували до Туреччини.

Джерело фото: Державна митна служба України

Унікальну контрабанду виявили чернівецькі митники на пункті пропуску «Порубне-Сірет», розташованому на кордоні з Румунією. Під час сканування вантажного автомобіля, що перевозив соєві боби до Туреччини, в інструментальному ящику напівпричепа були виявлені приховані 47 бивнів диких тварин загальною вагою близько 65 кг, а також декоративний елемент з бивня. Про це повідомила Державна митна служба України.

Згідно з попередньою оцінкою фахівців з морської фауни, ці бивні належать моржам. Водій вантажівки не надав жодних дозвільних документів на експорт з України чи імпорт у країну призначення. Відзначимо, що Конвенція CITES забороняє торгівлю зразками цих тварин.

Бивні та декоративний елемент були вилучені, а за фактом порушення митних правил складено протокол згідно з ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.