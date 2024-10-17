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На Буковині митники виявили контрабанду з 47 бивнями моржів у вантажівці з бобами

18:30, 17 жовтня 2024
На пункті пропуску «Порубне-Сірет» митники знайшли 47 бивнів диких тварин, які прямували до Туреччини.
На Буковині митники виявили контрабанду з 47 бивнями моржів у вантажівці з бобами
Джерело фото: Державна митна служба України
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Унікальну контрабанду виявили чернівецькі митники на пункті пропуску «Порубне-Сірет», розташованому на кордоні з Румунією. Під час сканування вантажного автомобіля, що перевозив соєві боби до Туреччини, в інструментальному ящику напівпричепа були виявлені приховані 47 бивнів диких тварин загальною вагою близько 65 кг, а також декоративний елемент з бивня. Про це повідомила Державна митна служба України.

Згідно з попередньою оцінкою фахівців з морської фауни, ці бивні належать моржам. Водій вантажівки не надав жодних дозвільних документів на експорт з України чи імпорт у країну призначення. Відзначимо, що Конвенція CITES забороняє торгівлю зразками цих тварин.

Бивні та декоративний елемент були вилучені, а за фактом порушення митних правил складено протокол згідно з ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

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митниця

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