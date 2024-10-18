В Ужгороді затримали чоловіків, які за 6500 доларів намагалися переправити військовозобов’язаного до Словаччини

62-річний та 33-річний закарпатці налагодили механізм переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Словаччини поза межами пунктів пропуску.

В Ужгороді затримали двох місцевих жителів на переправленні військовозобов’язаного до Словаччини. Наразі правоохоронці готують матеріали для повідомлення їм про підозру. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Встановлено, що 62-річний та 33-річний закарпатці налагодили механізм переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Словаччини поза межами пунктів пропуску.

«Користуючись наближеністю обласного центру до кордону, вони планували маршрут «клієнтів» та по телефону надавали їм усі необхідні вказівки щодо подальшого руху», — зазначили у прокуратурі.

Фігурантів затримали при спробі переправити одного громадянина, який за успішний перетин кордону мав надати 6500 доларів.

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