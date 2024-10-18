Укрзалізниця виконала майже половину робіт з будівництва євроколії Чоп-Ужгород

У 2023-2024 роках УЗ збудувала 3,5 км з 8,3 км євроколії Чоп – Ужгород.

Джерело фото: УЗ

АТ «Укрзалізниця» повідомило про виконання частини робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп – Ужгород, яка є наймасштабнішим інфраструктурним проєктом залізниці у 2024 році.

За інформацією пресслужби «Укрзалізниці», наразі перекладено 3,5 км широких колій з 8,3 км, що є частиною проекту вузької колії завдовжки 22 км. «Триває активна фаза будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом. У рамках проєкту «Укрзалізниця» перекладає широку колію, вирівнюючи її на перегоні Струмківка - Чоп, де надалі також паралельно буде укладено євроколію. Вже перекладено 3,5 км колії із 8,3 км. Необхідних», — йдеться в повідомленні.

Крім перекладання колії, у рамках проєкту також заплановано ремонт мосту та оновлення комунікацій. Голова правління УЗ Євген Лященко зазначив, що протягом останнього року було підготовлено базу для реалізації євроінтеграційних інфраструктурних проєктів, включаючи фінансування та розробку проектно-кошторисної документації.

«Пасажири та перевізники вантажів наступного року вже відчують на собі його (проєкту євроколій Чоп - Ужгород, - ІФ-У) ефект. Адже це нові зручні пасажирські маршрути та ще більші логістичні можливості для вантажоперевезень» — підкреслив Лященко.

Загальна вартість проєкту становить 1,3 млрд грн, з яких половину фінансує ЄС через фонд Connecting Europe Facility (CEF). Проект став переможцем конкурсу CEF у 2022 році.

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