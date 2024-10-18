Укрзализныця выполнила почти половину работ по строительству евроколеи Чоп-Ужгород

В 2023-2024 годах УЗ построила 3,5 км из 8,3 км евроколеи Чоп - Ужгород.

Источник фото: УЗ

АО «Укрзализныця» сообщило о выполнении части работ по строительству евроколеи на участке Чоп - Ужгород, которая является самым масштабным инфраструктурным проектом железной дороги в 2024 году.

По информации пресс-службы «Укрзализныци», сейчас переведено 3,5 км широких путей из 8,3 км, что является частью проекта узкой колеи длиной 22 км. «Продолжается активная фаза строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом. В рамках проекта «Укрзализныця» перекладывает широкую колею, выравнивая ее на перегоне Струмковка - Чоп, где в дальнейшем также параллельно будет уложена евроколея. Уже переложено 3,5 км пути из 8,3 км. Необходимых», - говорится в сообщении.

Кроме перекладки пути, в рамках проекта также запланирован ремонт моста и обновление коммуникаций. Председатель правления УЗ Евгений Лященко отметил, что в течение последнего года была подготовлена база для реализации евроинтеграционных инфраструктурных проектов, включая финансирование и разработку проектно-сметной документации.

«Пассажиры и перевозчики грузов в следующем году уже почувствуют на себе его (проекта евроколеи Чоп - Ужгород, - ИФ-У) эффект. Ведь это новые удобные пассажирские маршруты и еще большие логистические возможности для грузоперевозок», - подчеркнул Лященко.

Общая стоимость проекта составляет 1,3 млрд грн, из которых половину финансирует ЕС через фонд Connecting Europe Facility (CEF). Проект стал победителем конкурса CEF в 2022 году.

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