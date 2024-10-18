В Ужгороде задержали мужчин, которые за 6500 долларов пытались переправить военнообязанного в Словакию

62-летний и 33-летний закарпатцы наладили механизм переправки военнообязанных мужчин в Словакию за пределами пунктов пропуска.

В Ужгороде задержаны двое местных жителей на переправке военнообязанного в Словакию. Правоохранители готовят материалы для сообщения им о подозрении. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Установлено, что 62-летний и 33-летний закарпатцы наладили механизм переправки военнообязанных мужчин в Словакию за пределами пунктов пропуска.

«Пользуясь приближенностью областного центра к границе, они планировали маршрут «клиентов» и по телефону предоставляли им все необходимые указания по дальнейшему движению», - отметили в прокуратуре.

Фигурантов задержали при попытке переправить одного гражданина, который за успешное пересечение границы должен был предоставить 6500 долларов.

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