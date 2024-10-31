«Переписав» землі в приватну власність — у Вінниці взяли під варту колишнього голову сільради

Чоловік надав завідомо неправдиві відомості про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок та безоплатну передачу у приватну власність 3-х земельних ділянок для сестри дружини.

У Вінниці обрали запобіжний захід колишньому сільському голові, який зловживав владою. Про це повідомляє пресслужба суду.

Судом встановлено, що підозрюваний, обіймаючи посаду сільського голови одного із населених Вінницької області, надав завідомо неправдиві відомості про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок та безоплатну передачу у приватну власність трьох земельних ділянок для сестри дружини. Разом із тим, встановлено, що рішеннями сільської ради зазначені земельні ділянки у приватну власність не передавалися.

Внаслідок зловживання службовим становищем підозрюваного із власності територіальної громади вибули земельні ділянки, що заподіяло матеріальну шкоду на суму 832 070 гривень.

При обранні запобіжного заходу слідчим суддею було враховано обґрунтованість пред’явленої підозри та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснювати дії, передбачені ст. 177 КПК України.

За результатами судового розгляду, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням розміру застави у сумі 832 070 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.