Практика судов
  1. В Украине

«Переписал» земли в частную собственность – в Виннице взяли под стражу бывшего главу сельсовета

18:48, 31 октября 2024
Мужчина предоставил заведомо ложные сведения об утверждении технической документации по землеустройству по установлению границ земельных участков и бесплатной передачи в частную собственность 3-х земельных участков для сестры жены.
«Переписал» земли в частную собственность – в Виннице взяли под стражу бывшего главу сельсовета
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Виннице избрали меру пресечения бывшему сельскому голове, которое злоупотребляло властями.

Судом установлено, что подозреваемый, занимая должность сельского головы одного из населенных Винницкой области, предоставил заведомо ложные сведения об утверждении технической документации по землеустройству по установлению границ земельных участков и безвозмездной передачи в частную собственность трех земельных участков для сестры жены. что решениями сельского совета указанные земельные участки в частную собственность не передавались.

В результате злоупотребления служебным положением подозреваемого из собственности территориального общества выбыли земельные участки, что причинило материальный ущерб на сумму 832 070 гривен.

При избрании меры пресечения следователем судьей была учтена обоснованность предъявленного подозрения и наличие рисков, которые дают достаточные основания считать, что подозреваемый может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК Украины.

По результатам судебного разбирательства, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением размера залога в сумме 832 070 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Винница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны запустило тест онлайн-отсрочки в Резерв+ для многодетных, людей с инвалидностью и студентов

К тестированию онлайн-отсрочки от мобилизации в Резерв+ уже можно присоединиться.

Путем отправки в WhatsApp или Signal копии рапорта – в Комитете по нацбезопасности рассказали детали будущего алгоритма перевода военнослужащих

Военнослужащий, изъявивший желание перейти на должность в другую воинскую часть, присылает в созданную при Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рабочую группу мессенджерами WhatsApp или Signal копию рапорта.

Верховная Рада отменила судебный сбор за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы во время исполнения судебного решения

Новый закон устанавливает, что судебный сбор не взимается за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие или бездействие государственного исполнителя или другого должностного лица органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя при исполнении судебного решения.

Какие риски несет в себе «узаконивание» следственным судьей нарушения права на свободу от саморазоблачения – статья д. ю. н., профессора Николая Мельника

Право подозреваемого на свободу от саморазоблачения исключает любое принуждение со стороны обвинения в предоставлении ей подозреваемым информации и доказательств, которые носят инкриминирующий характер и могут быть использованы стороной обвинения для доказательства виновности подозреваемого – д. ю. н., профессор Николай Мельник

Офис Генпрокурора пытается сделать Совет прокуроров эффективной структурой, но пока с этим непросто

В Офисе Генпрокурора отмечают, что нужно время для трансформации мировоззрения прокуроров – прокуроры должны сами осознать важность прокурорского самоуправления.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва