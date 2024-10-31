«Переписал» земли в частную собственность – в Виннице взяли под стражу бывшего главу сельсовета

Мужчина предоставил заведомо ложные сведения об утверждении технической документации по землеустройству по установлению границ земельных участков и бесплатной передачи в частную собственность 3-х земельных участков для сестры жены.

В Виннице избрали меру пресечения бывшему сельскому голове, которое злоупотребляло властями.

Судом установлено, что подозреваемый, занимая должность сельского головы одного из населенных Винницкой области, предоставил заведомо ложные сведения об утверждении технической документации по землеустройству по установлению границ земельных участков и безвозмездной передачи в частную собственность трех земельных участков для сестры жены. что решениями сельского совета указанные земельные участки в частную собственность не передавались.

В результате злоупотребления служебным положением подозреваемого из собственности территориального общества выбыли земельные участки, что причинило материальный ущерб на сумму 832 070 гривен.

При избрании меры пресечения следователем судьей была учтена обоснованность предъявленного подозрения и наличие рисков, которые дают достаточные основания считать, что подозреваемый может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК Украины.

По результатам судебного разбирательства, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением размера залога в сумме 832 070 гривен.

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