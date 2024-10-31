В Киеве владельцам собак «потенциально опасных» пород напомнили об обязательном тестировании

Владельцы собак «потенциально опасных» пород должны пройти обязательное тестирование по программе «Собака-компаньон» со своим любимцем. Его цель – проверить минимально необходимый перечень навыков, позволяющих определить адаптированность собаки к условиям города, степень безопасности в отношении владельца и окружения, а также наличие у владельца навыков управления собакой.
В КГГА подчеркивают, что прохождение этого тестирования обязательно для собак из списка «потенциально опасных» пород и их владельцев, а владельцы собак других пород могут проходить его по желанию.
Для допуска к испытаниям возраст собаки должен быть не менее 12 месяцев. А владелец обязан предоставить подтверждение регистрации своего любимца в системе «Реестр домашних животных» и документы на животное.
Программа «Собака-компаньон» состоит из трех разделов:
Тестирование регламентируется согласно требованиям «Правил содержания домашних собак и кошек в г. Киеве» (решение Киевсовета от 25.10.2007 № 1079/3912) и «Положение о тестировании собак по программе «Собака-компаньон» (решение Киевсовета от 25.10.2007 № 1081/3914).
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