В Киеве владельцам собак «потенциально опасных» пород напомнили об обязательном тестировании

Для допуска к испытаниям возраст собаки должен быть не менее 12 месяцев.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Владельцы собак «потенциально опасных» пород должны пройти обязательное тестирование по программе «Собака-компаньон» со своим любимцем. Его цель – проверить минимально необходимый перечень навыков, позволяющих определить адаптированность собаки к условиям города, степень безопасности в отношении владельца и окружения, а также наличие у владельца навыков управления собакой.

В КГГА подчеркивают, что прохождение этого тестирования обязательно для собак из списка «потенциально опасных» пород и их владельцев, а владельцы собак других пород могут проходить его по желанию.

Для допуска к испытаниям возраст собаки должен быть не менее 12 месяцев. А владелец обязан предоставить подтверждение регистрации своего любимца в системе «Реестр домашних животных» и документы на животное.

Программа «Собака-компаньон» состоит из трех разделов:

раздел А – тест на компетентность для владельцев собак: перечень теоретических вопросов, касающихся проверки знаний законодательно-нормативных документов, условий содержания и здоровья животных, общие понятия поведения собак, методов воспитания и т.п.;

раздел «В» – всеобщее послушание собаки: проверяются навыки управляемости и послушания собаки;

раздел «С» – поведение собаки в городских условиях: проверяется степень социализации и адаптированности собаки к условиям города, навыки владельца по управлению собакой на различные раздражители.

Тестирование регламентируется согласно требованиям «Правил содержания домашних собак и кошек в г. Киеве» (решение Киевсовета от 25.10.2007 № 1079/3912) и «Положение о тестировании собак по программе «Собака-компаньон» (решение Киевсовета от 25.10.2007 № 1081/3914).

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