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Нужно ли платить транспортный налог за автомобиль в случае его угона

18:13, 31 октября 2024
В налоговой объяснили, что в случае возврата авто собственнику налог за него уплачивается с месяца, в котором он был возвращен в соответствии с постановлением следователя, прокурором или решением суда.
Нужно ли платить транспортный налог за автомобиль в случае его угона
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Налоговая служба в Запорожской области рассказывает, нужно ли платить транспортный налог за автомобиль в случае его угона.

Отмечается, что согласно пп. 267.1.1 НКУ плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили, согласно пп. 267.2.1 НКУ являются объектами налогообложения.

Объектом налогообложения являются легковые автомобили, с выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (пп. 267.2.1 НКУ).

В соответствии с пп. 267.3.1 НКУ базой налогообложения является легковой автомобиль, являющийся объектом налогообложения в соответствии с пп. 267.2.1 НКУ.

Подпунктом 267.6.8 НКУ определено, что в случае незаконного завладения третьим лицом легковым автомобилем, согласно пп. 267.2.1 НКУ является объектом налогообложения, транспортный налог за такой легковой автомобиль не уплачивается с месяца, следующего за месяцем, в котором имел место факт незаконного завладения легковым автомобилем, если такой факт подтверждается соответствующим документом о внесении сведений о совершении уголовного правонарушения в Единый реестра досудебных расследований, выданным уполномоченным государственным органом.

В случае возвращения легкового автомобиля его владельцу (законному владельцу) налог за такой легковой автомобиль уплачивается с месяца, где легковой автомобиль был возвращен в соответствии с постановлением следователя, прокурора или решения суда. Налогоплательщик обязан предоставить контролирующему органу копию такого постановления (решения) в течение 10 дней с момента получения.

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