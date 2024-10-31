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Чи потрібно сплачувати транспортний податок за авто у разі його викрадення

18:13, 31 жовтня 2024
У податковій пояснили, що у разі повернення авто власнику податок за нього сплачується з місяця, в якому він був повернений відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду.
Чи потрібно сплачувати транспортний податок за авто у разі його викрадення
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Податкова служба у Запорізькій області розповідає, чи потрібно сплачувати транспортний податок за авто у разі його викрадення.

Зазначається, що згідно з пп. 267.1.1 ПКУ платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пп. 267.2.1 ПКУ є об’єктами оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (пп. 267.2.1 ПКУ).

Відповідно до пп. 267.3.1 ПКУ базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пп. 267.2.1 ПКУ.

Підпунктом 267.6.8 ПКУ визначено, що у разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до пп. 267.2.1 ПКУ є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

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