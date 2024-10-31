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В ЕС начали расследование по соблюдению требований онлайн-платформой продаж Temu

15:10, 31 октября 2024
Еврокомиссия расследует возможное несоблюдение требований Temu европейского Акта о цифровых услугах.
В ЕС начали расследование по соблюдению требований онлайн-платформой продаж Temu
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Еврокомиссия заявила о начале официального расследования возможного несоблюдения онлайн-платформой продаж Temu требований европейского Акта о цифровых услугах. Об этом сообщил в ЕК.

"Сегодня Еврокомиссия открыла официальное разбирательство, чтобы оценить, могла ли платформа Temu нарушить закон о цифровых услугах (DSA) в областях, связанных с продажей нелегальной продукции", - сообщила Комиссия.

Там отметили, что разбирательство коснется систем маркетплейса, используемых для рекомендации покупок пользователям, и доступа компании к данным покупателей.

Решение об открытии расследования стало следствием предварительного анализа, в процессе которого Еврокомиссия запрашивала информацию от компании и принимала во внимание информацию, предоставленную третьими сторонами и национальными органами власти, в частности ирландским координатором по вопросам цифровых услуг.

Спикер Еврокомиссии на брифинге пояснил, что вопрос о "запрещенной продукции" касается не конкретных товаров, а предохранителей, которые использует платформа, чтобы не допускать попадания в продажу проблемной продукции - сомнительного качества и безопасности или подделок.

В случае подтверждения подозрений ЕК речь будет идти речь о несоблюдении пяти статей Акта о цифровых услугах.

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Еврокомиссия

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