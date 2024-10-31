В Чехии мужчина нашел на чердаке советские ракеты – дом он унаследовал от родственника

Мужчина начал там убирать и наткнулся на чердаке на четыре объекта, похожие на ракеты.

Источник фото: полиция Чехии

В Чехии мужчина, унаследовавший дом, вынужден был вызвать полицию, ведь родственник оставил ему на чердаке старые советские ракеты. Об этом пишет IDNES.

Мужчина, который получил дом по наследству, начал там убирать и наткнулся на чердаке на четыре объекта, похожие на ракеты. Следовательно, он позвонил в полицию.

«Патруль, направленный на место, подтвердил обнаружение четырех авиационных ракет, вероятно, советского производства, в связи с чем охранял место и перекрыл периметр. Эвакуация не была необходимой, потому что коттедж находился в нескольких десятках метров от ближайшего здания», – описал представитель полиции Либор Гейтман.

Специалист дальше выяснил, что находка – элементы советской авиаракеты С-5М, они не содержали взрывчатки и двигателя.

Несмотря на это, полиция решила начать расследование, рассматривая дело как незаконное использование оружия.

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