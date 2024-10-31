Нацбанк третий раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 13% и объяснил свое решение

По словам главы НБУ Андрея Пышного, обновленный прогноз НБУ предусматривает более длительное удержание учетной ставки на уровне 13%.

Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку на уровне 13%. Об этом сообщили во время брифинга по решению Правления по монетарной политике НБУ.

«Это решение в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели 5%», - заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Обновленный прогноз НБУ предусматривает более длительное удержание учетной ставки на уровне 13% – по меньшей мере, до лета 2025 года.

В случае дальнейшего роста ценового давления сверх прогноза и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий НБУ будет готов усилить процентную политику и применять дополнительные монетарные меры.

Напомним, в июне правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 13%. С этого времени она находится на этом уровне.

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