Нацбанк втретє підряд зберіг облікову ставку на рівні 13% та пояснив своє рішення

За словами голови НБУ Андрія Пишного, оновлений прогноз НБУ передбачає триваліше утримання облікової ставки на рівні 13%.

Правління НБУ прийняло рішення залишити облікову ставку на рівні 13%. Про це повідомили під час брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики НБУ.

«Це рішення в поєднанні з підтриманням стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, сповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%», - заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Оновлений прогноз НБУ передбачає триваліше утримання облікової ставки на рівні 13% – щонайменше до літа 2025 року.

У разі подальшого зростання цінового тиску понад прогноз та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ буде готовий посилити процентну політику та застосовувати додаткові монетарні заходи.

Нагадаємо, у червні правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13%. З того часу вона перебуває на цьому рівні.

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