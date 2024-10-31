У Чехії чоловік знайшов на горищі радянські ракети – будинок він успадкував від родича

Чоловік почав там прибирати і натрапив на горищі на чотири об’єкти, схожі на ракети.

Джерело фото: поліція Чехії

У Чехії чоловік, який успадкував будинок, змушений був викликати поліцію, адже родич залишив йому на горищі старі радянські ракети. Про це пише IDNES.

Чоловік, який отримав будинок у спадок, почав там прибирати і натрапив на горищі на чотири об’єкти, схожі на ракети. Відтак, він зателефонував у поліцію.

«Патруль, який був направлений на місце, підтвердив виявлення чотирьох авіаційних ракет, ймовірно, радянського виробництва, у зв’язку з чим охороняв місце та перекрив периметр. Евакуація не була необхідною, тому що котедж знаходився в кількох десятках метрів від найближчої будівлі», – описав речник поліції Лібор Гейтман.

Фахівець далі з’ясував, що знахідка – елементи радянської авіаракети С-5М, вони не містили вибухівки та двигуна.

Попри це, поліція вирішила почати розслідування, розглядаючи справу як можливе незаконне використання зброї.

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