У ЄС розпочали розслідування щодо дотримання вимог онлайн-платформою продажу Temu

Єврокомісія розслідує можливе недотримання Temu вимог європейського Акту про цифрові послуги.

Єврокомісія заявила про початок офіційного розслідування можливого недотримання онлайн-платформою продажів Temu вимог європейського Акту про цифрові послуги. Про це повідомиил у ЄК.

"Сьогодні Єврокомісія відкрила офіційний розгляд, щоб оцінити, чи могла платформа Temu порушити закон про цифрові послуги (DSA) в областях, пов'язаних із продажем нелегальної продукції", - розповіли у Комісії.

Там зазначили, що розгляд торкнеться систем маркетплейсу, які використовуються для рекомендації покупок користувачам, та доступу компанії до даних покупців.

Рішення про відкриття розслідування стало наслідком попереднього аналізу, у процесі якого Єврокомісія запитувала інформацію від компанії та брала до уваги інформацію, надану третіми сторонами та національними органами влади, зокрема ірландським координатором з питань цифрових послуг.

Речник Єврокомісії на брифінгу пояснив, що питання про "заборонену продукцію" стосуюється не конкретних товарів, а запобіжників, які використовує платформа, аби не допускати потрапляння у продаж проблемної продукції – сумнівної якості та безпечності чи підробок.

У разі підтвердження підозр ЄК йтиметься про недотримання п'яти статей Акту про цифрові послуги.

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