У Києві власникам собак «потенційно небезпечних» порід нагадали про обов’язкове тестування

Для допуску до випробувань вік собаки повинен бути не менше 12 місяців.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Власники собак «потенційно небезпечних» порід мають пройти обов’язкове тестування за програмою «Собака-компаньйон» зі своїм улюбленцем. Його мета – перевірити мінімально необхідний перелік навичок, які дають змогу визначити адаптованість собаки до умов міста, ступінь безпеки щодо власника й оточення, а також наявність у власника навичок керування собакою.

У КМДА наголошують, що проходження цього тестування є обов’язковим для собак зі списку «потенційно небезпечних» порід та їхніх власників, а власники собак інших порід можуть проходити його за бажанням.

Для допуску до випробувань вік собаки повинен бути не менше 12 місяців. А власник зобов’язаний надати підтвердження реєстрації свого улюбленця в системі «Реєстр домашніх тварин» та документи на тварину.

Програма «Собака-компаньйон» складається з трьох розділів:

розділ «А» – тест на компетентність для власників собак: перелік теоретичних питань, що стосуються перевірки знань законодавчо-нормативних документів, умов утримання та здоров’я тварин, загальні поняття поведінки собак, методів виховання тощо;

розділ «В» – загальна слухняність собаки: перевіряються навички керованості та слухняності собаки;

розділ «С» – поводження собаки в міських умовах: перевіряється ступінь соціалізації та адаптованості собаки до умов міста, навички власника щодо керування собакою на різні подразники.

Тестування регламентується відповідно до вимог «Правил утримання домашніх собак та котів в м. Києві» (рішення Київради від 25.10.2007 № 1079/3912) та «Положення про тестування собак за програмою «Собака-компаньйон» (рішення Київради від 25.10.2007 № 1081/3914).

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