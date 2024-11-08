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Стало відомо, хто має право на призначення дострокової пенсії у зв’язку із скороченням штату

07:00, 8 листопада 2024
Законодавством передбачена можливість дострокового виходу на пенсію особам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника у зв’язку зі змінами в організації виробництва.
Стало відомо, хто має право на призначення дострокової пенсії у зв’язку із скороченням штату
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У Головному управлінні ПФУ у Запорізькій області розповіли, хто має право на призначення дострокової пенсії у зв’язку із скороченням штату.

Законодавством передбачена можливість дострокового виходу на пенсію особам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника у зв’язку зі змінами в організації виробництва, у тому числі з ліквідацією, скороченням чисельності, яким на день звільнення залишилось не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Стаття 26 Закону визначає пенсійний вік в залежності від тривалості страхового стажу на дату досягнення віку.

Наявність страхового стажу, передбаченого частинами першою – третьою ст. 26 Закону, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії.

Наприклад, для жінки, народженої 1 березня 1964 року, для виходу на пенсію у віці 60 років необхідно мати 31 рік страхового стажу. Якщо у 2024 році її звільнено за ініціативи роботодавця у зв’язку із скороченням штатної чисельності працівників і при цьому жінка має страхового стажу не менше як 31 рік – вона матиме право на призначення дострокової пенсії за умови реєстрації у державній службі зайнятості та відсутності роботи, яка для неї підходить, відповідно до п.6 ч.1 ст.115 Закону.

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