Підприємець реалізовував через підконтрольні йому АЗС бензин та дизельне пальне, які не відповідають вимогам ДСТУ.

На Буковині судитимуть підприємця, який збував неякісне пальне через підконтрольні йому АЗС. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, до суду передано обвинувальний акт стосовно директора двох автозаправних станцій за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, з квітня по жовтень цього року підприємець реалізовував через підконтрольні йому АЗС бензин та дизельне пальне, які не відповідають вимогам ДСТУ.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили 3,6 т фальсифікованого дизпалива та понад 4,5 т неякісного бензину.

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