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На Буковине будут судить предпринимателя, сбывавшего некачественное горючее через подконтрольные ему АЗС

23:59, 7 ноября 2024
Предприниматель реализовывал через подконтрольные ему АЗС бензин и дизельное топливо, не отвечающие требованиям ДСТУ.
На Буковине будут судить предпринимателя, сбывавшего некачественное горючее через подконтрольные ему АЗС
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На Буковине будут судить предпринимателя, сбывавшего некачественное горючее через подконтрольные ему АЗС. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Так, в суд передан обвинительный акт в отношении директора двух автозаправочных станций по факту незаконного приобретения с целью сбыта, хранения с этой целью, а также сбыта незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

По данным следствия, с апреля по октябрь этого года предприниматель реализовывал через подконтрольные ему АЗС бензин и дизельное топливо, не отвечающие требованиям ГОСТа.

По результатам обысков правоохранители изъяли 3,6 т фальсифицированного дизтоплива и более 4,5 т некачественного бензина.

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прокуратура Черновцы

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