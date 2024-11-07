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В Черкасской области грузовик сбил мужчину, который шел по проезжей части и катил велосипед

23:48, 7 ноября 2024
От полученных травм мужчина погиб на месте.
В Черкасской области грузовик сбил мужчину, который шел по проезжей части и катил велосипед
Источник фото: полиция Черкасской области
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На автодороге Р-10, соединяющей Канев, Черкассы, Светловодск и Кременчуг, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным полиции Черкасской области, 32-летний водитель грузовика Foton BJ3258 не справился с управлением и наехал на мужчину, который шел по проезжей части и катил велосипед. В результате удара пострадавший погиб на месте аварии.

Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств трагедии.

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полиция ДТП Черкассы

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