На Черкащині вантажівка збила чоловіка, який йшов по проїжджій частині та котив велосипед

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Джерело фото: поліція Черкаської області

На автодорозі Р-10, що сполучає Канів, Черкаси, Світловодськ і Кременчук, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

За попередніми даними поліції Черкаської області, 32-річний водій вантажівки Foton BJ3258 не впорався з керуванням та наїхав на чоловіка, який йшов по проїжджій частині та котив велосипед. Внаслідок удару потерпілий загинув на місці аварії.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин трагедії.

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