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Хто є податковими агентами при справлянні туристичного збору — роз’яснення ДПС

23:30, 7 листопада 2024
Перелік податкових агентів та інформація про них оприлюднюють сільські, селищні та міські ради.
Хто є податковими агентами при справлянні туристичного збору — роз’яснення ДПС
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У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області роз’яснили, хто є податковими агентами при справлянні туристичного збору.

Перелік податкових агентів визначений пп. 268.5.2 ПКУ. Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з пп. 268.7.2 ПКУ, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 ПКУ;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які спрямовують неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. «б» пп. 268.5.1 ПКУ, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному вебсайті сільської, селищної, міської ради.

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