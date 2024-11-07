Кто являются налоговыми агентами при взимании туристического сбора — разъяснение ГНС

Список налоговых агентов и информация о них обнародуют сельские, поселковые и городские советы.

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В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, кто является налоговыми агентами при взимании туристического сбора.

Перечень налоговых агентов определен пп. 268.5.2 НКУ. Согласно решению сельского, поселкового, городского совета, взимание сбора может осуществляться следующими налоговыми агентами:

а) юридическими лицами, филиалами, отделениями, другими обособленными подразделениями юридических лиц согласно пп. 268.7.2 НКУ, физическими лицами – предпринимателями, предоставляющими услуги по временному размещению лиц в местах проживания (ночлега), определенных пп. 268.5.1 НКУ;

б) квартирно-посредническими организациями, направляющими неорганизованных лиц с целью их временного размещения в местах проживания (ночлега), определенных пп. "б" пп. 268.5.1 НКУ, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на праве пользования по договору найма;

в) юридическими лицами, уполномоченными сельским, поселковым, городским советом взимать сбор на условиях договора, заключенного с соответствующим советом.

Список налоговых агентов и информация о них размещаются и обнародуются на официальном вебсайте сельского, поселкового, городского совета.

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