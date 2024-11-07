По всей Украине ожидаются умеренные морозы ночью, теплая погода днем

Погода в Украине – без осадков, но с туманом и холодными ночами.

Фото иллюстративное

В Украине в ночь на пятницу, 8 ноября, ожидается отсутствие осадков, за исключением восточных и Сумской областей, где возможны небольшие дожди днем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в западных областях прогнозируют туман. Ветер будет северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от 3° до 2° мороза, в восточных областях - от 1° до 6° тепла. Днем температура составит 4-9°, а на Закарпатье и юго-западе страны - 10-15° тепла.

В Киеве в пятницу также без осадков. Ночью температура будет от 0° до 2° тепла, а днем - 7-9°. По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 ноября наибольшая температура была 19,6° тепла в 1927 году, а самая низкая - 13,9° мороза в 1888 году.

В субботу, 9 ноября, в юго-восточной части страны ночью и днем возможны небольшие дожди, а на остальной территории без осадков. Утром и ночью на Правобережье прогнозируют местами туман. Ветер переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от 0° до 5° тепла, на западе - от 2° тепла до 3° мороза. Днем на большей части Украины ожидается температура от 3° до 8° тепла, а на Закарпатье и юге - 7-12°.

В Киеве в субботу без осадков. Ночью температура будет от 2° до 4° тепла, днем - от 5° до 7° тепла.

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