Практика судов
  1. В Украине

По всей Украине ожидаются умеренные морозы ночью, теплая погода днем

23:12, 7 ноября 2024
Погода в Украине – без осадков, но с туманом и холодными ночами.
По всей Украине ожидаются умеренные морозы ночью, теплая погода днем
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине в ночь на пятницу, 8 ноября, ожидается отсутствие осадков, за исключением восточных и Сумской областей, где возможны небольшие дожди днем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в западных областях прогнозируют туман. Ветер будет северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от 3° до 2° мороза, в восточных областях - от 1° до 6° тепла. Днем температура составит 4-9°, а на Закарпатье и юго-западе страны - 10-15° тепла.

В Киеве в пятницу также без осадков. Ночью температура будет от 0° до 2° тепла, а днем - 7-9°. По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 ноября наибольшая температура была 19,6° тепла в 1927 году, а самая низкая - 13,9° мороза в 1888 году.

В субботу, 9 ноября, в юго-восточной части страны ночью и днем возможны небольшие дожди, а на остальной территории без осадков. Утром и ночью на Правобережье прогнозируют местами туман. Ветер переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от 0° до 5° тепла, на западе - от 2° тепла до 3° мороза. Днем на большей части Украины ожидается температура от 3° до 8° тепла, а на Закарпатье и юге - 7-12°.

В Киеве в субботу без осадков. Ночью температура будет от 2° до 4° тепла, днем - от 5° до 7° тепла.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Коалиция в Германии развалилась, не успев проголосовать бюджет, где должна быть помощь Украине

Как отмечает народный депутат Галина Янченко, в бюджете Германии на 2025 год должна была быть заложена помощь Украине от 4 до 8 миллиардов евро.

Судья выехала за границу и уже не вернулась в суд – судью предложено уволить за уклонение от осуществления правосудия

Судья Хозяйственного суда Харьковской области просила предоставить ей возможность «дотянуть» до отставки за свой счет.

Если мужчина добровольно мобилизовался, имея право на отсрочку, то потом он не может потребовать признать действия ТЦК незаконными

Мужчина добровольно мобилизовался и был направлен для прохождения военной службы в Силы территориальной обороны ВСУ, но затем попытался оспорить действия ТЦК.

Верховный Суд объяснил, как применяется закон Третьяковой о лишении мобилизованных учителей права на сохранение среднего заработка

Учитель школы, который служит в ВСУ, утверждал, что мобилизованные педагоги имеют право на сохранение среднего заработка – что решил Верховный Суд.

Отчим ребенка с инвалидностью, который его содержит и воспитывает, не имеет права на отсрочку – Верховный Суд

Верховный Суд признал, что мужчина, который с 2016 года содержит и воспитывает ребенка с инвалидностью, будучи в статусе отчима, не может претендовать на отсрочку, даже если родной отец не участвует в жизни ребенка.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси