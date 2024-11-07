По всій Україні очікуються помірні морози вночі, тепла погода вдень

Погода в Україні – без опадів, але з туманом і холодними ночами.

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В Україні в ніч на п'ятницю, 8 листопада, очікується відсутність опадів, за винятком східних та Сумської областей, де можливі невеликі дощі вдень. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці у західних областях прогнозують туман. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 3° до 2° морозу, в східних областях – від 1° до 6° тепла. Вдень температура складе 4-9°, а на Закарпатті та південному заході країни – 10-15° тепла.

У Києві в п'ятницю також без опадів. Вночі температура буде від 0° до 2° тепла, а вдень – 7-9°. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 8 листопада найбільша температура була 19,6° тепла в 1927 році, а найнижча – 13,9° морозу в 1888 році.

У суботу, 9 листопада, в південно-східній частині країни вночі та вдень можливі невеликі дощі, а на решті території без опадів. Вранці та вночі на Правобережжі прогнозують місцями туман. Вітер змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься від 0° до 5° тепла, на заході – від 2° тепла до 3° морозу. Вдень на більшій частині України очікується температура від 3° до 8° тепла, а на Закарпатті та півдні – 7-12°.

У Києві в суботу без опадів. Вночі температура буде від 2° до 4° тепла, вдень – від 5° до 7° тепла.

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