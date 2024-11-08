Стало известно, кто имеет право на назначение досрочной пенсии в связи с сокращением штата

Законодательством предусмотрена возможность досрочного ухода на пенсию лицам, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе собственника в связи с изменениями в организации производства.

В Главном управлении ПФУ в Запорожской области рассказали, кто имеет право на назначение досрочной пенсии в связи с сокращением штата.

Законодательством предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию лицам, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе собственника в связи с изменениями в организации производства, в том числе с ликвидацией, сокращением численности, которым на день увольнения осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста , установленного ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Статья 26 Закона устанавливает пенсионный возраст в зависимости от продолжительности страхового стажа на дату достижения возраста.

Наличие страхового стажа, предусмотренного частями первой – третьей ст. 26 Закона, дающего право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения лицом соответствующего возраста и не зависит от наличия страхового стажа на дату обращения за назначением пенсии.

Например, для женщины, рожденной 1 марта 1964 года, для ухода на пенсию в возрасте 60 лет необходимо иметь 31 год страхового стажа. Если в 2024 году она уволена по инициативе работодателя в связи с сокращением штатной численности работников и при этом женщина имеет страховой стаж не менее 31 года – она будет иметь право на назначение досрочной пенсии при регистрации в государственной службе занятости и отсутствии работы, которая для нее подходит, согласно п.6 ч.1 ст.115 Закона.

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