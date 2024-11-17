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Із Київського водосховища дістали російський безпілотник, фото

22:00, 17 листопада 2024
Водолази ДСНС вилучили залишки дрона з Київського водосховища.
Із Київського водосховища дістали російський безпілотник, фото
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Із Київського водосховища водолази-сапери вилучили залишки безпілотника. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Так, житель села Лебедівка Вишгородського району під час прогулянки виявив на воді безпілотний літальний апарат.

«На місце події прибули водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Рятувальники обстежили акваторію та вилучили безпечні залишки БпЛА», — розповіли надзвичайники.

У ДСНС нагадали про правила безпеки:

  • Не знімайте падіння ракет чи дронів.
  • Телефонуйте «101», якщо стали свідками таких подій.
  • Не торкайтеся уламків — це небезпечно!

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