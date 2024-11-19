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$12 000 за вплив на посадовців МСЕК — на Київщині на хабарі погоріли лікарі

22:00, 19 листопада 2024
Двоє лікарів районної лікарні запропонували чоловіку вплинути на членів МСЕК з метою встановлення йому групи інвалідності.
$12 000 за вплив на посадовців МСЕК — на Київщині на хабарі погоріли лікарі
Фото: naiu.org.ua
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На Київщині правоохоронці повідомили про підозру двом лікарям однієї із лікарень Фастівського району у зловживанні впливом, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, двоє лікарів районної лікарні запропонували чоловіку вплинути на членів МСЕК з метою встановлення йому групи інвалідності. Свої «послуги» вони оцінили у 12 тис. доларів США.

В подальшому, підозрювані розпочали фіктивне лікування чоловіка.

«Правоохоронцями  задокументовано  отримання лікарями частини від обумовленої ними суми неправомірної вигоди у розмірі 3 тис. євро», - заявили у відомстві.

За місцем проживання та роботи фігурантів проведено ряд обшуків, у ході яких вилучено документацію щодо їх протиправної діяльності.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заході та відсторонення їх від посад.

Раніше в Україні викрили три схеми ухилення від мобілізації.

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хабар МСЕК

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