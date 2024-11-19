$12 000 за влияние на должностных лиц МСЭК — в Киевской области на взятке погорели врачи

Два врача районной больницы предложили мужчине повлиять на членов МСЭК с целью установления ему группы инвалидности.

Фото: naiu.org.ua

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении двум врачам одной из больниц Фастовского района в злоупотреблении влиянием, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, два врача районной больницы предложили мужчине повлиять на членов МСЭК с целью установления ему группы инвалидности. Свои «услуги» они оценили в 12 тыс. долларов США.

В дальнейшем подозреваемые начали фиктивное лечение мужчины.

«Правоохранителями задокументировано получение врачами части от оговоренной ими суммы неправомерной выгоды в размере 3 тыс. евро», - заявили в ведомстве.

По месту жительства и работы фигурантов проведен ряд обысков, в ходе которых изъята документация по их противоправной деятельности.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении их от должностей.

Ранее в Украине разоблачили три схемы уклонения от мобилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.