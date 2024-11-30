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На Хмельниччині чоловік ігнорував обмежувальний припис, за що тепер проведе 5 років за ґратами

23:58, 30 листопада 2024
Чоловіку суд заборонив наближатись ближче як на 50 метрів до місця проживання матері, але він продовжував тероризувати її.
На Хмельниччині чоловік ігнорував обмежувальний припис, за що тепер проведе 5 років за ґратами
ілюстративне фото, джерело: УНІАН
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На Хмельниччині судили 42-річного, який ігнорував обмежувальниц припис. Про це повідомили у прокуратурі області. 

Суд заборонив чоловіку наближатись ближче як на 50 метрів до місця проживання матері, переслідувати, листуватись з нею та телефонувати, у зв’язку із систематичним психологічним знущанням над останньою.

Однак він не виконав судової заборони та продовжував приходити до квартири жінки, влаштовувати скандали та ображати нецензурною лайкою. Пенсіонерка неодноразово викликала поліцію.

Враховуючи попередню судимість кривдника за злочин, пов’язаний з незаконним обігом наркотиків, суд призначив йому покарання у виді 5 років 1 місяця позбавлення волі.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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