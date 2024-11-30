В Хмельницкой области мужчина игнорировал ограничительное предписание, за что теперь проведет 5 лет за решеткой

Мужчине суд запретил приближаться ближе чем на 50 метров к месту жительства матери, но он продолжал терроризировать ее.

В Хмельницкой области судили 42-летнего, который игнорировал ограничительное предписание, сообщили в прокуратуре области.

Суд запретил мужчине приближаться ближе чем на 50 метров к месту жительства матери, преследовать, переписываться с ней и звонить по телефону, в связи с систематическим психологическим издевательством над последней.

Однако он не выполнил судебный запрет и продолжал приходить в квартиру женщины, устраивать скандалы и оскорблять нецензурную брань. Пенсионерка неоднократно вызывала полицию.

Учитывая предыдущую судимость обидчика за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, суд назначил ему наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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