В Британии министр подала в отставку, потому что 10 лет назад не рассказала, что нашла пропавший телефон

В Британии чиновнице пришлось уйти в отставку из-за истории о краже телефона.

Фото: Reuters

Министр транспорта Великобритании Луиза Хэй подала в отставку из-за обвинительного приговора десятилетней давности за мошенничество. Она не рассказала работодателю, что нашла свой пропавший телефон, сообщает The Guardian.

Луиза написала премьер-министру Киру Стармеру письмо, в котором сообщила о своей отставке, ведь «какими бы ни были факты, этот вопрос неизбежно будет отвлекать внимание от работы правительства».

По ее словам, работая на компанию Aviva, она была ограблена во время вечерней прогулки. Она передала полиции список вещей, которые исчезли из ее сумочки, в частности, рабочий телефон, который она считала похищенным.

После этого ей выдали новый телефон, но позже она нашла свое старое устройство и не сообщила об этом работодателю. В письме Стармеру Хэй сказала, что это «было ошибкой» — не рассказать о нахождении телефона сразу.

Тогда она признала себя виновной в мошенничестве путем введения в заблуждение, но судимость с нее сняли, поэтому информации об этом больше нет в досье экс-чиновника.

Издание Sky News заявило, что Хэй сообщила о похищении телефона, чтобы получить новую модель от своего работодателя. Близкий к ней источник заявил в четверг, что это «абсолютная чушь».

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