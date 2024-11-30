У Британії міністерка подала у відставку, бо 10 років тому не розповіла, що знайшла зниклий телефон

У Британії посадовиці довелось піти у відставку через історію про крадіжку телефону.

Фото: Reuters

Міністерка транспорту Великої Британії Луїза Хей подала у відставку через обвинувальний вирок десятирічної давності за шахрайство. Вона не розповіла роботодавцю, що знайшла свій зниклий телефон, повідомляє The Guardian.

Луїза написала прем’єр-міністру Кіру Стармеру лист, у якому повідомила про свою відставку, адже «якими б не були факти, це питання неминуче відволікатиме увагу від роботи уряду».

За її словами, працюючи на компанію Aviva, її пограбували під час вечірньої прогулянки. Вона передала поліції список речей, які зникли з її сумочки, зокрема робочий телефон, який вона вважала викраденим.

Після того їй видали новий телефон, але пізніше вона знайшла свій старий пристрій і не повідомила про це роботодавцеві. У листі до Стармера Хей сказала, що це «було помилкою» — не розповісти про знаходження телефона відразу.

Тоді вона визнала себе винною в шахрайстві шляхом введення в оману, але судимість із неї зняли, тому інформації про це більше немає в досьє експосадовиці.

Видання Sky News заявило, що Хей повідомила про викрадення телефону, щоб отримати нову модель від свого роботодавця. Близьке до неї джерело заявило в четвер, що це «абсолютна нісенітниця».

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