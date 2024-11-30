Кому з пенсіонерів треба пройти ідентифікацію

Деякі пенсіонери зобов'язані звернутися до Пенсійного фонду, щоб не було проблем з пенсіями.

В Україні пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, набутий до 24 лютого 2022 року, повинні пройти ідентифікацію. Таку ідентифікацію потрібно проводити раз на півроку. Процедура потрібна, щоб у Пенсійному фонді переконалися, що пенсію отримує саме та людина, якій вона призначена.

У ПФУ нагадали, що ідентифікацію можна пройти кількома способами – як офлайн, так і онлайн:

особисто, звернувшись до відділення АТ «Ощадбанк» або до сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що засвідчує особу (паспорт громадянина України);

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, авторизувавшись за допомогою віддаленого кваліфікаційного електронного підпису “Дія. Підпис”, створеного у мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

за допомогою відеоконференцзв’язку;

у зарубіжній дипломатичній установі (для пенсіонерів з числа ВПО, що перебувають за кордоном).

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