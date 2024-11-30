Коригувала удари окупантів по Житомирщині — ворожа інформаторка проведе 15 років за ґратами

Коригувальницею виявилася 43-річна переселенка з Донеччини.

До 15 років ув'язнення засудили жінку, яка коригувала ракетно-дронові удари Росії по Житомирській області. Про це повідомили у прокуратурі Житомирщини.

43-річна жителька Бахмутського району, переселившись у березні минулого року на Житомирщину, вже через декілька місяців розпочала співпрацю з офіцером військової спецрозвідки генштабу рф.

За завданням куратора відвідувала обласний центр, де збирала відомості про військові об’єкти, систему їх охорони, специфіку переміщення та кількість військової техніки, чисельність особового складу. Вона фотографувала військові об’єкти, визначала їх GPS-координати, вказувала точну адресу, робила скріншоти у застосунку Google Maps.

Здобуті дані передавала ворожій розвідці для бойового ураження.

Також через Телеграм інформувала офіцера генштабу рф про дислокацію підрозділів ЗСУ у Донецькій області.

Крім цього, засуджена посилено захоплювалася бойовиками ПВК «Вагнер», неодноразово поширювала на своїй сторінці у соцмережі тексти з прославлянням «героїзму» та «віри у перемогу» країни-агресора.

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