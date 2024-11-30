Мінреінтеграції внесло зміни до переліку територій бойових дій та ТОТ

Затверджено зміни до Переліку територій, на яких ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих.

Фото: mistosumy.com

Мінреінтеграції наказом № 388 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Сам Перелік був затверджений у грудні 2022 року та постійно актуалізується. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією:

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