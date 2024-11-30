Практика судов
  1. В Украине

Минреинтеграции внесло изменения в перечень территорий боевых действий и ВОТ

17:22, 30 ноября 2024
Утверждены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных.
Минреинтеграции внесло изменения в перечень территорий боевых действий и ВОТ
Фото: mistosumy.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минреинтеграции приказом №388 внесло изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией.

Сам список был утвержден в декабре 2022 года и постоянно актуализируется. Изменения в него вносятся по согласованию с Министерством обороны из предложений соответствующих областных и Киевской городской военной администрации.

Список территорий, на которых ведутся (велись) боевые деяния либо временно оккупированных Российской Федерацией:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался по поводу способа реализации права лица на переход с одного вида пенсии на другой

Гарантии реализации права человека на переход с одного вида пенсии на другой – позиция Верховного Суда.

Кабмин предлагает изменить подходы к льготам для оплаты коммунальных услуг военнослужащим и полицейским

Правительство предлагает определить новые критерии для предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

«Слив» информации из государственных реестров станет тяжким преступлением – в Раде вернулись к рассмотрению ранее забракованного законопроекта

Верховная Рада возвращается к законопроекту, которым вводится 8 лет лишения свободы за распространение данных из государственных реестров.

МВД утвердило правила ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов гражданскими лицами

Вступили в силу новые Правила ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему гражданскими лицами, участвующими в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии.

Признанные негодными к службе не будут исключаться с военного учета – изменения в положение о ВЛК от Минобороны

Отмена нормы об исключении из военного учета негодных военнообязанных и военнослужащих вызывает вопрос, как такая новелла согласовывается с законом о воинской обязанности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Юровська
    Галина Юровська
    суддя Конституційного Суду України
  • Ірина Верещук
    Ірина Верещук
    заступник Керівника Офісу Президента України
  • Дмитро Матохнюк
    Дмитро Матохнюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду