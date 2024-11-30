Минреинтеграции внесло изменения в перечень территорий боевых действий и ВОТ

Утверждены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных.

Фото: mistosumy.com

Минреинтеграции приказом №388 внесло изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией.

Сам список был утвержден в декабре 2022 года и постоянно актуализируется. Изменения в него вносятся по согласованию с Министерством обороны из предложений соответствующих областных и Киевской городской военной администрации.

Список территорий, на которых ведутся (велись) боевые деяния либо временно оккупированных Российской Федерацией:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.