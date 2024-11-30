В Киевской области мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку

Суд назначил наказание жителю Броваров, который изнасиловал маленького ребенка.

Жителя Броваров в Киевской области осудили за изнасилование 4-летней девочки.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, мать ребенка отвела дочь к подруге, пока она сходит к врачу.

47-летнему мужчине, находящемуся под стражей с мая 2023 года, суд назначил наказание - 12 лет лишения свободы.

Также его анкетные данные будут внесены в реестр осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.