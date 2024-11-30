Практика судів
  1. В Україні

На Київщині чоловік зґвалтував 4-річну дівчинку

22:29, 30 листопада 2024
Суд призначив покарання жителю Броварів, який зґвалтував маленьку дитину.
На Київщині чоловік зґвалтував 4-річну дівчинку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жителя Броварів на Київщині засудили за зґвалтування 4-річної дівчинки.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, мати дитини відвела доньку до подруги, допоки вона сходить до лікаря. У квартирі ще перебував 47-річний знайомий жінки: він зґвалтував дитину, коли залишився з нею наодинці у кімнаті.

47-річному чоловіку, який перебуває під вартою із травня 2023 року, суд призначив покарання — 12 років позбавлення волі.

Також його анкетні дані внесуть до реєстру засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

насильство вирок Київська область

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правоохоронний комітет Ради поверне опцію конфіскації майна у корупціонерів, що уклали угоду зі слідством

Комітет, який очолює народний депутат Сергій Іонушас, внесе законопроект з відповідною поправкою.

Постанови ВЛК обласних ТЦК оскаржуються в штатних ВЛК або у судовому порядку – які зміни внесло Міноборони про Положення про ВЛК

Окрім того, що визнані непридатними до служби не будуть виключатися з військового обліку, Міноборони внесло зміни до положення про ВЛК стосовно порядку оскарження постанов ВЛК, визначення ступеню придатності та формування складу ВЛК.

Саме по собі військове звання не може вважатися ознакою військової службової особи – Верховний Суд висловився щодо кваліфікації перевищення повноважень

Верховний Суд не погодився з висновком судів попередніх інстанцій, що засуджений на момент вчинення дій був військовою службовою особою і, таким чином, суб’єктом злочину за ст. 426-1 КК, бо він за військовим званням був начальником рядового.

Придатність до військової служби чоловіків від 17 до 25 років зможуть встановлювати без медогляду – Міноборони внесло зміни до положення про ВЛК

ВЛК зможе приймати постанови без медогляду – Міноборони встановило новий порядок ВЛК для хлопців-призовників.

Верховний Суд висловився щодо способу реалізації права особи на перехід з одного виду пенсії на інший

Гарантії реалізації права особи на перехід з одного виду пенсії на інший – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Юровська
    Галина Юровська
    суддя Конституційного Суду України
  • Ірина Верещук
    Ірина Верещук
    заступник Керівника Офісу Президента України
  • Дмитро Матохнюк
    Дмитро Матохнюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду