На Київщині чоловік зґвалтував 4-річну дівчинку

Суд призначив покарання жителю Броварів, який зґвалтував маленьку дитину.

Жителя Броварів на Київщині засудили за зґвалтування 4-річної дівчинки.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, мати дитини відвела доньку до подруги, допоки вона сходить до лікаря. У квартирі ще перебував 47-річний знайомий жінки: він зґвалтував дитину, коли залишився з нею наодинці у кімнаті.

47-річному чоловіку, який перебуває під вартою із травня 2023 року, суд призначив покарання — 12 років позбавлення волі.

Також його анкетні дані внесуть до реєстру засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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