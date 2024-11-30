Корректировала удары оккупантов по Житомирщине и планировала бежать в РФ — вражеская информатор проведет 15 лет за решеткой

Корректировщицей оказалась 43-летняя переселенка из Донецкой области.

К 15 годам заключения приговорили женщину, корректировавшую ракетно-дроновые удары России по Житомирской области. Об этом сообщили в прокуратуре Житомирской области.

43-летняя жительница Бахмутского района, переселившись в марте прошлого года в Житомирскую область, уже через несколько месяцев начала сотрудничество с офицером военной спецразведки генштаба РФ.

По заданию куратора посещала областной центр, где собирала сведения о военных объектах, системе их охраны, специфике перемещения и количестве военной техники, численности личного состава. Она фотографировала военные объекты, определяла их GPS-координаты, указывала точный адрес, делала скриншоты в приложении Google Maps.

Полученные данные передавала вражеской разведке для боевого поражения.

Также через Телеграмм информировала офицера генштаба РФ о дислокации подразделений ВСУ в Донецкой области.

Кроме этого, осужденная усиленно восхищалась боевиками ПВК «Вагнер», неоднократно распространяла на своей странице в соцсети тексты с прославлением «героизма» и «веры в победу» страны-агрессора.

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