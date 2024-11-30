Кому из пенсионеров нужно пройти идентификацию

Некоторые пенсионеры обязаны обратиться в Пенсионный фонд, чтобы не было проблем с пенсиями.

В Украине пенсионеры, имеющие статус внутренне перемещенного лица, приобретенный до 24 февраля 2022 года, должны пройти идентификацию. Такую идентификацию следует проводить раз в полгода. Процедура нужна, чтобы в Пенсионном фонде убедились, что пенсию получает именно тот человек, которому она назначена.

В ПФУ напомнили, что идентификацию можно пройти несколькими способами – как офлайн, так и онлайн:

лично, обратившись в отделение АО «Ощадбанк» или в сервисный центр Пенсионного фонда Украины с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина Украины);

через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда, авторизовавшись с помощью удаленной квалификационной электронной подписи “Дия. Подпись», созданное в мобильном приложении Единого государственного вебпортала электронных услуг;

с помощью видеоконференцсвязи;в зарубежном дипломатическом учреждении (для пенсионеров из числа ВПЛ, находящихся за границей).

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