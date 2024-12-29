«Добрий день, everybody»: Борис Джонсон знявся в українському новорічному фільмі, відео

Борис Джонсон знявся в комедії «Потяг у 31 грудня».

Фото: facebook.com / Юрій Горбунов

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знявся в кінокомедії «Потяг у 31 грудня». Про це розповів актор та продюсер кінострічки Юрій Горбунов.

Також він поділився відео зі зйомок стрічки, на якому Борис Джонсон говорить свою популярну фразу та вітає з Новим роком.

«Добрий день, everybody. Happy New Year, українці», – каже на ролику колишній прем'єр-міністр, одягнений у шапку з написом «Нумерація вагонів починається з голови поїзда».

Комедія вийде у широкий прокат 1 січня.

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