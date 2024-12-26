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Адвокатські запити про дату і час пропуску осіб до приміщень судів слід надсилати до територіальних управлінь Служби судової охорони

12:31, 26 грудня 2024
Керівник Служби судової охорони повідомив НААУ, що інформацію про осіб, які пропускаються до приміщень судів, збирають в територіальних управліннях Служби, тому адвокатські запити варто спрямовувати саме туди.
Адвокатські запити про дату і час пропуску осіб до приміщень судів слід надсилати до територіальних управлінь Служби судової охорони
Джерело фото: Служба судової охорони
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У Національній асоціації адвокатів України повідомили, що адвокатські запити про відвідування судів сторонами процесу адвокатам слід надсилати до територіальних управлінь Служби судової охорони.

«Оскільки інформацію про осіб, які пропускаються до приміщень судів, збирають в територіальних управліннях Служби судової охорони, саме туди краще надсилати адвокатські запити про надання інформації щодо дати та часу відвідування судів сторонами судового процесу. На це в листі до Національної асоціації адвокатів України звернув увагу т. в. о. голови Служби судової охорони Петро Талпа» - зазначають у НААУ.

Він зауважив, що впродовж 2024 року суттєво збільшилося надходження таких адвокатських запитів до центрального органу управління ССО. Але запитувана адвокатами інформація там не утворюється й не накопичується. І про це зазначається у відповідях адвокатам.

Керівник Служби нагадав, що ССО складається із центрального органу управління та територіальних управлінь, які утворюються як юридичні особи. Саме ТУ відповідно до покладених на них завдань забезпечують пропуск осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів. Інформація щодо осіб, які пропускаються до приміщень судів, заноситься співробітниками ТУ ССО до журналу відвідувачів.

Отже, з метою прискорення отримання адвокатами інформації, необхідної для захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги клієнту, а також уникнення дублетних операцій під час роботи з документами, в ССО пропонують надсилати адвокатські запити з порушеного питання одразу до відповідних територіальних управлінь Служби судової охорони.

Автор: Наталя Мамченко

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адвокат НААУ Служба судової охорони

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Адвокатські запити про дату і час пропуску осіб до приміщень судів слід надсилати до територіальних управлінь Служби судової охорони

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