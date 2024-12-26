Практика судів
  1. В Україні

Справу помічниці судді, яку підозрюють у «зливі» інформації з реєстру кримінальникам, направили у суд

12:42, 26 грудня 2024
У ДБР вказують, що задокументовано низку фактів «зливу» закритої інформації стороннім особам.
Справу помічниці судді, яку підозрюють у «зливі» інформації з реєстру кримінальникам, направили у суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державному бюро розслідувань повідомили, що ДБР у взаємодії із СБУ завершили досудове розслідування стосовно помічниці судді Дніпровського апеляційного суду, яку підозрюють у «зливі» кримінальникам закритої інформації із реєстру судових рішень. Обвинувальний акт направлено до суду.

За версією слідства, товаришуючи з особами, які мали відношення до місцевих кримінальних кіл, помічниця судді допомагала їм з отриманням потрібної інформації. Як зазначають у ДБР, у першу чергу кримінальників цікавили заплановані обшуки чи проведення слідчих дій стосовно визначених осіб.

«Прізвища, які треба було перевірити, помічниця судді отримувала через месенджер, після чого перевіряла дані у «Єдиному державному реєстрі судових рішень». Згідно з домовленостями, жінка повинна була перевіряти реєстр щонайменше двічі на тиждень. Задокументовано низку фактів «зливу» закритої інформації стороннім особам», - зазначають у ДБР.

Після викриття жінку було звільнено.

Вже колишня помічниця судді обвинувачується у несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд СБУ помічники суддів ДБР підозрюваний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК може накласти штраф, якщо у Резерв+ військово-обліковий документ не містить QR-коду – суд

Військово-обліковий документ у Резерв+ без QR-коду є недійсним, тому ТЦК має право накласти штраф.

На суддю ВАКС Віктора Маслова відкрито дисциплінарну справу з підстав порушення права підозрюваного на захист

Суддя ВАКС Віктор Маслов заборонив підозрюваному спілкуватися «з будь-ким» – дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу, а захист ставить питання щодо професійної компетентності судді Антикорсуду.

У ВККС може з’явитися новий заступник керівника Секретаріату – він відповідатиме за питання цифровізації Комісії

Павло Кулик раніше працював у Національному агентстві з питань запобігання корупції, як і голова ВККС.

Адвокатські запити про дату і час пропуску осіб до приміщень судів слід надсилати до територіальних управлінь Служби судової охорони

Керівник Служби судової охорони повідомив НААУ, що інформацію про осіб, які пропускаються до приміщень судів, збирають в територіальних управліннях Служби, тому адвокатські запити варто спрямовувати саме туди.

Документ, який підтверджує зняття особи з військового обліку, не є підставою для перетину кордону – Верховний Суд

Військовий квиток з відміткою про зняття з обліку як документ засвідчує виключно питання військового обліку особи.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Філіпова
    Тетяна Філіпова
    член Ради суддів України, суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Ольга Булейко
    Ольга Булейко
    суддя Великої Палати Верховного Суду