Справу помічниці судді, яку підозрюють у «зливі» інформації з реєстру кримінальникам, направили у суд

У ДБР вказують, що задокументовано низку фактів «зливу» закритої інформації стороннім особам.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що ДБР у взаємодії із СБУ завершили досудове розслідування стосовно помічниці судді Дніпровського апеляційного суду, яку підозрюють у «зливі» кримінальникам закритої інформації із реєстру судових рішень. Обвинувальний акт направлено до суду.

За версією слідства, товаришуючи з особами, які мали відношення до місцевих кримінальних кіл, помічниця судді допомагала їм з отриманням потрібної інформації. Як зазначають у ДБР, у першу чергу кримінальників цікавили заплановані обшуки чи проведення слідчих дій стосовно визначених осіб.

«Прізвища, які треба було перевірити, помічниця судді отримувала через месенджер, після чого перевіряла дані у «Єдиному державному реєстрі судових рішень». Згідно з домовленостями, жінка повинна була перевіряти реєстр щонайменше двічі на тиждень. Задокументовано низку фактів «зливу» закритої інформації стороннім особам», - зазначають у ДБР.

Після викриття жінку було звільнено.

Вже колишня помічниця судді обвинувачується у несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

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