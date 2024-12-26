Дело помощницы судьи, подозреваемой в «сливе» информации из реестра уголовникам, направили в суд

В ГБР указывают, что документирован ряд фактов «слива» закрытой информации посторонним лицам.

В Государственном бюро расследований сообщили, что ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении помощницы судьи Днепровского апелляционного суда, подозреваемой в «сливе» уголовникам закрытой информации из реестра судебных решений. Обвинительный акт направлен в суд.

По версии следствия, дружа с лицами, которые имели отношение к местным криминальным кругам, помощница судьи помогала им с получением нужной информации. Как отмечают в ГБР, в первую очередь уголовников интересовали запланированные обыски или проведение следственных действий в отношении определенных лиц.

«Фамилии, которые нужно было проверить, помощница судьи получала через мессенджер, после чего проверяла данные в «Едином государственном реестре судебных решений». Согласно договоренностям, женщина должна была проверять реестр по меньшей мере дважды в неделю. Задокументирован ряд фактов «слива» закрытой информации посторонним лицам», - отмечают в ГБР.

После разоблачения женщина была уволена.

Уже бывшая помощница судьи обвиняется в несанкционированном копировании информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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