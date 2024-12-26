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Во Франции 240 лыжников провели до 3,5 часов в воздухе из-за аварии на подъемнике

18:50, 26 декабря 2024
Перед Рождеством во французских Альпах эвакуировали более 200 лыжников.
Во Франции 240 лыжников провели до 3,5 часов в воздухе из-за аварии на подъемнике
Фото: BFMTV
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240 лыжников были эвакуированы с кресельного подъемника на горнолыжном курорте Ле-Деволюй на юго-востоке Франции после его поломки накануне Рождества. Об этом сообщает BFMTV.

Аварийным службам пришлось использовать вертолеты, чтобы добраться до застрявших людей, некоторые из которых провели в воздухе на высоте 21 метра до 3,5 часов.

Причиной инцидента стала электрическая неисправность подъемника, который был восстановлен летом 2024 года за 300 000 евро. Однако, его запуск произошел лишь 14 декабря. Администрация курорта выразила удивление из-за поломки, отметив, что все необходимые работы были проведены.

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