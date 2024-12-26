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Вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем — на Закарпатье увеличили размер залога подозреваемому в смертельном ДТП

15:06, 26 декабря 2024
Водитель выехал на встречную полосу и пересекая сплошную линию дорожной разметки, столкнулся с автомобилем Opel Insignia, что повлекло за собой гибель одного человека и травмирование других.
Вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем — на Закарпатье увеличили размер залога подозреваемому в смертельном ДТП
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Закарпатский апелляционный суд рассмотрел материалы судебного производства № 308/18492/24 по апелляционной жалобе прокурора на определение следственного судьи Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области от 17 ноября 2024 года относительно подозреваемого в совершении смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

Согласно материалам производства, подозреваемый, управляя транспортным средством марки Audi Q7, допустил грубое нарушение Правил безопасности дорожного движения, что привело к смертельной аварии.

Событие произошло 15 ноября в селе Гребля Хустского района вблизи АЗС «MOTTO».

В результате ДТП один пассажир автомобиля «Opel Insignia» погиб на месте, а водитель и другие пассажиры, в частности ребенок 2023 года рождения, получили травмы разной степени тяжести.

По постановлению следственного судьи Ужгородского горрайонного суда подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 242 240 гривен.

Заслушав мнения прокурора, объяснения подозреваемого и его адвокатов, а также исследовав материалы судебного производства, Закарпатский апелляционный суд постановил:

  • апелляционную жалобу прокурора удовлетворить;
  • определение следственного судьи Ужгородского горрайонного суда от 17 ноября 2024 года отменить;
  • ходатайство следователя ТУ ГБР удовлетворить частично.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 14 января 2025 года включительно с возможностью внесения залога в размере 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 908 400 гривен.

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ДТП Закарпатье

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