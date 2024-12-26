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Вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з авто — на Закарпатті збільшили розмір застави підозрюваному у смертельній ДТП

15:06, 26 грудня 2024
Водій виїхав на зустрічну смугу та перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки, зіткнувся з автомобілем Opel Insignia, що спричинило загибель однієї людини та травмування інших.
Вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з авто — на Закарпатті збільшили розмір застави підозрюваному у смертельній ДТП
Фото: ДСНС Закарпаття
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Закарпатський апеляційний суд розглянув матеріали судового провадження № 308/18492/24 за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 17 листопада 2024 року щодо підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Згідно з матеріалами провадження, підозрюваний, керуючи транспортним засобом марки «Audi Q7», допустив грубе порушення Правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смертельної аварії.

Подія сталася 15 листопада в селі Гребля Хустського району поблизу АЗС «MOTTO». Водій, виїхавши на смугу зустрічного руху та перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки, здійснив зіткнення з автомобілем марки «Opel Insignia».

Унаслідок ДТП один пасажир автомобіля «Opel Insignia» загинув на місці, а водій та інші пасажири, зокрема дитина 2023 року народження, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

Заслухавши думки прокурора, пояснення підозрюваного та його адвокатів, а також дослідивши матеріали судового провадження, Закарпатський апеляційний суд постановив:

  • апеляційну скаргу прокурора задовольнити;
  • ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 17 листопада 2024 року скасувати;
  • клопотання слідчого ТУ ДБР задовольнити частково.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14 січня 2025 року включно з можливістю внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень.

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ДТП Закарпаття

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