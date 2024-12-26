Документ, подтверждающий снятие лица с военного учета, не является основанием для пересечения границы – Верховный Суд

Военный билет с отметкой о снятии с учета как документ свидетельствует исключительно о военном учете лица.

Факт снятия с военного учета на основании пп. 6 п. 6 ст. 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» («были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления») не является основанием (в предусмотренных законом случаях) для выезда за границу в период введения на территории Украины военного состояния. Документами, удостоверяющими факт снятия лица с военного учета, является военный билет или временное удостоверение военнообязанного с соответствующей отметкой. В то же время военный билет с отметкой о снятии с учета как документ свидетельствует исключительно о вопросе военного учета лица и сам по себе он не является достаточным подтверждающим документом для пересечения государственной границы лицом в условиях военного положения. Об этом заявил Кассационный административный суд в постановлении от 9 марта 2023 года по делу 600/2520/22-а, которое рассматривалось при участии председателя КАС ВС Михаила Смоковича.

Суть спора

Истец обратился в суд с иском, в котором просил:

признать противоправным и отменить решение от 18 мая 2022 г. об отказе в пересечении государственной границы;

обязать уполномоченных должностных лиц предоставить истцу разрешение на пересечение государственной границы на выезд из Украины как лицу, не подлежащему призыву на военную службу во время мобилизации.

Исковые требования были обоснованы тем, что кроме паспорта гражданина Украины для выезда за границу, им для прохождения пограничного контроля также предоставлен военный билет с отметкой об исключении его из военного учета в соответствии с п.6 ч. 6 ст. 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе». При этих обстоятельствах, по мнению истца, он не относится к категории военнообязанных, призывников, резервистов и т.д., а потому не ограничен в праве пересечения границы во время введенного военного положения.

Также истец отмечает, что он не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, в связи с тем, что исключен из военного учета военнообязанных в соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе», что подтверждается отметкой в военном билете. Поэтому истец считает решение об отказе в пересечении государственной границы Украины противоправным и подлежащим отмене как нарушающее конституционные права на законные интересы последнего.

Решения судов

Решением Черновицкого окружного административного суда от 17 октября 2022 года, оставленным по-прежнему постановлением Седьмого апелляционного административного суда от 14 ноября 2022 года, в удовлетворении отказано.

Отказывая в удовлетворении суд первой инстанции, с заключением которого согласился суд апелляционной инстанции, исходил из того, что истцом при пересечении границы не было предоставлено документов, подтверждающих его право на пересечение границы, а потому спорное решение ответчика правомерным.

Не соглашаясь с решениями судов первой и апелляционной инстанций истец обратился с кассационной жалобой к Верховному Суду.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд исходит из следующего. Общий порядок пересечения государственной границы Украины определен постановлением КМУ от 27 января 1995 № 57 «Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины» (далее Правила № 57).

Согласно п. 2 Правил № 57 в случаях, определенных законодательством, для пересечения государственной границы граждане, кроме паспортных документов, должны также иметь подтверждающие документы.

Согласно п.п. 2-1 Правил № 57, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы, кроме лиц, указанных в пунктах 2-1 и 2-2 настоящих Правил, также имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыва военную службу во время мобилизации. Эта норма не распространяется на лиц, определенных в абзацах втором – восьмом части третьей статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Согласно п. 8 Порядка установления особого режима въезда и выезда, ограничения свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, утвержденное постановлением КМУ от 29 декабря 2021 № 1455 (далее Порядок № 1455) пересечение государственной границы в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля на территории, где введено военное положение, осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством.

Судами предыдущих инстанций установлено, что истца временно ограничено в праве выезда из Украины, в связи с отсутствием оснований на право пересечения государственной границы, поскольку указанный гражданин не смог предоставить на паспортный контроль документы, подтверждающие основание для выезда за границу. Суды предыдущих инстанций установили, что доводы истца основываются на том, что он не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации в связи с тем, что исключен из военного учета военнообязанных в соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», подтверждаемой отметкой в военном билете.

Учитывая это, истец считает указанное обстоятельство (не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации) свидетельствующим о наличии у него права на пересечение государственной границы Украины, а ограничение его в этом является нарушением предписаний Конституции Украины о свободе передвижения и свободно оставлять территорию Украины.

Верховный Суд считает необходимым указать такое.

В соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» исключению из военного учета в районных (городских) военных комиссариатах (военнообязанных Службы безопасности Украины в Центральном управлении или региональных органах Службы безопасности Украины, военнообязанных Службы внешней разведки Украины в соответствующем подразделении Службы внешней разведки Украины) подлежат граждане Украины, ранее осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

В связи с этим Верховный Суд отмечает, что граждане Украины, ранее осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, которые в соответствии с пп. 6 п. 6 ст. 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» подлежат исключению из военного учета в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной и не входят в круг лиц, определенных Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», как такие, что не подлежат призыву военную службу во время мобилизации.

Однако факт снятия с военного учета на основании пп. 6 п. 6 ст. 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» не является основанием (в предусмотренных законом случаях) для выезда за границу в период введения на территории Украины военного положения.

Системный анализ норм законодательства, регламентирующих порядок осуществления военного учета, свидетельствует, что документами, удостоверяющими факт снятия лица с военного учета, является военный билет или временное удостоверение военнообязанного с соответствующей отметкой.

Суды исследовали военный билет истца, согласно содержанию которого установили, что истец 09.05.2022 снят с учета Броварским ТЦК и СП в Киевской области.

В то же время Верховный Суд отмечает, что военный билет с отметкой о снятии с учета как документ свидетельствует исключительно о вопросе военного учета лица и сам по себе он не является достаточным подтверждающим документом для пересечения государственной границы истцом в условиях военного положения.

Суды предыдущих инстанций установили, что кроме паспорта гражданина Украины для выезда за границу истец для прохождения пограничного контроля предоставил только военный билет с отметкой об исключении истца из военного учета.

Поскольку истец во время пересечения границы не предоставил документов, подтверждающих его право на пересечение границы, Верховный Суд соглашается с выводом судов предыдущих инстанций о том, что в спорных правоотношениях он не имел правовых оснований для выезда за границу в период введения на территории Украины военного положения.

С учетом указанного Верховный Суд считает правильным заключение судов первой и апелляционной инстанций о том, что обжалуемое решение об отказе истцу в пересечении государственной границы правомерно.

При этом Верховный Суд согласен с критическим восприятием судами предыдущих инстанций утверждения истца о том, что он не относится к категории военнообязанных, призывников, резервистов и т.д., а потому не может быть ограничен в праве пересечения границы во время введенного военного положения, поскольку законодательством определены категории лиц, имеющих право на пересечение государственной границы Украины в период введения на территории Украины военного положения и достигших 16-летнего возраста, и любого документа, подтверждающего его принадлежность к одной из этих категорий, истец не предоставил.

Верховный Суд отмечает, что истец ошибочно толкует нормы законодательства, регулирующие порядок пересечения государственной границы гражданами Украины, и ошибочно связывает наличие права на пересечение границы с исключением из военного учета.

Учитывая доводы и обоснование требований истца и выводы судов предыдущих инстанций, Верховный Суд считает, что следует отметить, что ограничение определенных категорий граждан в праве выезда за границу во время действия военного положения в определенной степени является вмешательством в частную жизнь лица в понимании Конвенции о защите прав человека и свобод 1950 года. Однако такое вмешательство в этом случае прямо предусмотрено законом и преследует абсолютно легитимные цели.

Верховный Суд не видит оснований для вывода о необеспечении баланса между публичным интересом общества и частным интересом заявителя. Следовательно, Верховный Суд считает правильным вывод судов предыдущих инстанций о том, что исковые требования безосновательны и не подлежат удовлетворению. При этих обстоятельствах ВС констатирует правильность заключения судов предыдущих инстанций об отсутствии оснований удовлетворения иска.

Автор: Наталя Мамченко

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